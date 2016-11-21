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    Коченков: «Когда тебе не платят по шесть месяцев, не думать об этом невозможно»

    Голкипер «Томи» Антон Коченков рассказал о непростой финансовой ситуации, в которой оказался томский клуб. По словам вратаря, игроки не получали зарплату в течение полугода, однако надеются на положительный исход.

    «Пугает неизвестность, ничего не происходит. Не думать об этом нельзя. Задержка зарплат в футболе на два-три месяца – нормальное явление. Но когда тебе не платят по шесть месяцев, не думать об этом невозможно. У многих игроков свои семьи. Надеемся на положительное решение проблемы», – сказал Коченков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 22:12
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