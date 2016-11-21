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  • Червиченко: «У «Спартака» влетает все, что даже не должно влетать»

Червиченко: «У «Спартака» влетает все, что даже не должно влетать»

21 ноября 2016, 10:06
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что матч столичного клуба с пермским «Амкаром» получился не особо зрелищным.

«Игра получилась не особо интересной. «Спартак» играл на мандраже и, как мне кажется, главной задачей для команды было не проиграть, закончить первый круг лидерами. От этой неуверенности и желания не пропустить матч смотрелся посредственно. Моментами мне пермяки виделись более солидными.

Это третий или четвертый матч, когда «Спартак» выигрывает на удачу, но это футбол, кому везет – тот и побеждает. Такая удача, какая есть у «Спартака» – это крайне редкое событие. Влетает все, что даже не должно влетать. Видимо, Бог отдает Федуну за все, что он сделал для клуба, за все вложенные средства. В противном случае Леонид мог бы и всерьез задуматься об уходе из футбола», – считает Червиченко.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0. Благодаря этой победе москвичи досрочно одержали победу в первом круге чемпионата России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей Федун Леонид
Комментарии (20)
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VVM1964
1479712636
ЭТО У НЕКОТОРЫХ ПСЕВДОСПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕТАЕТ С ЯЗЫКА , ТО ЧТО НЕ ДОЛЖНО СЛЕТАТЬ . ЖЕЛЧЬ И НЕНАВИСТЬ ТАК И ПРЕТ . ( ПОВТОРЮСЬ : КАК ТАКОЙ СПАРТАКАНЕНАВИСТНИК МОГ БЫТЬ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕМ !!!??? ) ЛИБО МАТЧ НЕ СМОТРЕЛ , ЛИБО ОЧКИ ПОТЕРЯЛ , А СКОРЕЕ ВСЕГО РАЗУМ - КАКОЙ В ЗАДНИЦУ МАНДРАЖ , КАКИМИ МОМЕНТАМИ ПЕРМЯКИ ВЫГЛЯДЕЛИ СОЛИДНЕЕ ?
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momwig_
1479714242
Влетает то, что даже не должно влетать в жирное брюхо Червя. А забить один гол в матче, в котором соперник поставил в штрафной автобус и был просто раздавлен по всем статистическим показателям - это футбольная справедливость. И расходы Федуна здесь совершенно ни при чем.
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andrebest4
1479715156
зачем его вью вообще пишут !!!человек ни о чем!!зависть и злоба
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nik55
1479715614
Червиченко лечи голову
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мыцык
1479716013
Жирному хлеба не дай , дай тявкнуть на Великий.
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Svinka Pepa
1479717192
Опять этот чудак на букву "М" что-то пытается комментировать, есть же в Ростовской области фк Чайка, но читать-то не будут
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Niepel
1479717241
Как ему хочется, чтобы у "Спартака" было всё плохо!
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filosof sparty
1479718356
Так вот кто коксом с Еременко баловался...
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zigbert
1479718522
Хотя бы для начала посмотрел статистику матча этот горе специалист.
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ivanthebest
1479730987
Этого жирного пидараса вообще нужно забанить от комментирования футбола на всю жизнь. Чуть команду в своё время в пердив не вывел, и продолжает ещё что-то там тявкать, упырь!
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