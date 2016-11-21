Червиченко: «У «Спартака» влетает все, что даже не должно влетать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что матч столичного клуба с пермским «Амкаром» получился не особо зрелищным.

«Игра получилась не особо интересной. «Спартак» играл на мандраже и, как мне кажется, главной задачей для команды было не проиграть, закончить первый круг лидерами. От этой неуверенности и желания не пропустить матч смотрелся посредственно. Моментами мне пермяки виделись более солидными.

Это третий или четвертый матч, когда «Спартак» выигрывает на удачу, но это футбол, кому везет – тот и побеждает. Такая удача, какая есть у «Спартака» – это крайне редкое событие. Влетает все, что даже не должно влетать. Видимо, Бог отдает Федуну за все, что он сделал для клуба, за все вложенные средства. В противном случае Леонид мог бы и всерьез задуматься об уходе из футбола», – считает Червиченко.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Амкар» закончился со счетом 1:0. Благодаря этой победе москвичи досрочно одержали победу в первом круге чемпионата России.