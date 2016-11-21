Монтелла: «Милан» проявил бойцовский дух»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла отметил характер футболистов после матча с «Интером», в котором его команда упустила победу в компенсированное время.

«Президент клуба был слегка недоволен результатом этой встречи, но он похвалил игроков. Мы показали великолепную игру и проявили бойцовский дух. Этот вечер получился почти идеальным, предпочитаю видеть стакан наполовину полным.

Мы доминировали во втором тайме, но «Интеру» дважды удавалось отыгрываться. Возможно «Интер» не заслуживал поражения, но если бы мы выиграли, никто бы не сказал, что мы не заслуживали победы», – сказал Монтелла.

Матч 13-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер» закончился со счетом 2:2. После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.