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    Арустамян: «Селихов ожидает решения клуба и агента»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился подробностями возможного трансфера вратаря «Амкара» Александра Селихова. Напомним, на него претендуют «Спартак» и «Зенит».

    «Информация о возможном переходе Селихова в «Лацио», как мы и предполагали, оказалась неправдой и больше была похожа на «игру вокруг трансфера». А вот «Зенит» и «Спартак» давно проявляют интерес к вратарю. Несколько недель назад очевидным фаворитом считался клуб из Санкт-Петербурга, однако на этой неделе ситуация резко изменилась. «Спартак» предложил «Амкару» чуть меньше 4 миллионов евро. Сам игрок ожидает решения клуба и собственного агента», – рассказал Арустамян.

    Стоит отметить, что завершение трансфера Селихова в «Спартак» ожидается во вторник. Сумма сделки оценивается в 3,5 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2016 06:54
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