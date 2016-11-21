Бубнов: «У «Спартака» есть шанс увеличить отрыв от «Зенита»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром» (1:0).

«Матч ожидаемо вышел для «Спартака» очень тяжелым и в очередной раз доказал, что Зе Луиш для нынешней атакующей модели красно-белых важнее играющего на фланге Промеса. Тем более очевидно, что голландец находится не в лучшей форме после перенесенной травмы. Активные подключения крайних защитников подразумевают подачи в штрафную, при которых Зе Луиш незаменим. «Спартак» структурно действовал как всегда, но в завершающей стадии хозяевам недоставало остроты, особенно против такой грамотной и плотной обороны, как у «Амкара». Она не оставляла красно-белым возможности для скоростных молниеносных атак, не оголяла зоны. Все перспективные подходы подопечных Массимо Карреры встречали ожесточенное сопротивление. Защитники успевали накрыть или навязать борьбу оппонентам, стопроцентных моментов у ворот Селихова, по сути, не было.

А вот у «Амкара» была одна такая возможность, но Комолов не смог правильно распорядиться мячом. Забей пермяки, и «Спартак» оказался бы в сложнейшем положении. Но в целом «Спартак» владел территорией и инициативой, нагнетал давление, что в итоге вылилось в победный гол Глушакова, редкий по красоте и точности удар, забитый, впрочем, не без доли везения.

Гостям не удалось навязать оппоненту контригру с хорошим контролем, потому что «Спартак» сразу же интенсивно вступал в отбор после потери мяча. Причиной тому скомканная подготовка пермяков, кадровые потери до игры плюс вынужденные замены уже по ходу. При всем при этом, если бы поединок на «Открытие Арене» завершился ничьей, этот результат был бы столь же справедлив и закономерен.

«Зенит» по-прежнему отстает от «Спартака» на три очка, но, с учетом календаря и кадровой ситуации, у команды Карреры в оставшихся трех турах есть шанс увеличить отрыв от главного преследователя. Пожалуй, для этого хватит семи очков в матчах с «Тереком», «Крыльями» и «Рубином». Хотя, повторюсь, отсутствие Зе Луиша — это тот фактор, который может помешать «Спартаку» нарастить преимущество в чемпионской гонке», – сказал Бубнов.