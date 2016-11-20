Игрок «Амкара» Шаваев получил перелом предплечья и выбыл до весны

Игроки «Амкара» Алихан Шаваев и Михаил Костюков получили травмы в поединке 14-го тура чемпионата России против «Спартака».

«К сожалению, еще одним печальным итогом сегодняшнего матча стали травмы наших игроков. Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, Михаил Костюков — повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Шаваев выбыл до весны, Костюков, возможно, восстановится к игре 17-го тура РФПЛ с «Оренбургом», который состоится 5 декабря. Выздоравливайте, парни!» – говорится в сообщении пермской команды.