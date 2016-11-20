Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Скрипченко: «Спросите у предыдущего тренера, почему «Крылья» последние в РФПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подвел итоги гостевого матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 1:3.

    «Неплохой матч в исполнении обеих команд. Понятно, что стоило сыграть по счету после забитого мяча, нужно было сбить темп, но не получилось. После того, как «Зенит» сравнял счет — психологически стало тяжело. Сегодня главной проблемой стало то, что мы не справились с Дзюбой. Но во втором тайме мы могли свести в игру в свою пользу, ведь нанесли очень много ударов по воротам петербуржцев.

    Безусловно, мы не боялись «Зенита». Уповать только на то, что за 90 минут сумеем отбиться — это не наш путь. Мы в такой турнирной ситуации, что даже против «Зенита» необходимо искать шансы в атаке.

    Почему мы так низко в турнирной таблице? Нужно спросить у предыдущего главного тренера. Нужно работать и не думать о прошлом. Я вижу, что мы добавляем во многих компонентах. Думаю, мы выбрали правильное направление. Даже в сегодняшнем матче мы могли заработать очки. Что поделать, остается стиснуть зубы и работать дальше», – сказал Скрипченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2016 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      electroguide 21 ноября 2016, 07:48

      по игре нормально, думаю крылья останутся в высшей лиге!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      ,bpjy 20 ноября 2016, 23:09

      По игре нормально смотрелись

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11