Матч против тульского «Арсенала» стал для Акинфеева 250-м «сухим» в карьере

В матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Отметим, что для голкипера армейцев и сборной России Игоря Акинфеева данная игра стала 250-й в карьере, которую он завершил без пропущенных мячей.

Напомним, ранее вратарь стал рекордсменом сборных России и СССР по числу «сухих» матчей в составе национальной команды (45). В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 13 встреч, в которых пропустил 11 голов.