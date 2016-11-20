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    Матч против тульского «Арсенала» стал для Акинфеева 250-м «сухим» в карьере

    В матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Отметим, что для голкипера армейцев и сборной России Игоря Акинфеева данная игра стала 250-й в карьере, которую он завершил без пропущенных мячей.

    Напомним, ранее вратарь стал рекордсменом сборных России и СССР по числу «сухих» матчей в составе национальной команды (45). В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 13 встреч, в которых пропустил 11 голов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.11.2016 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 16:59

      ну против арсенала,да ещё и тульского-это достижение,жаль что в лч другие арсеналы играют

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Каратель 20 ноября 2016, 20:22

      с другим арсеналом он тоже на 0 отстоял)

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > vit1903 21 ноября 2016, 05:45

      ну в следующем году его Селихов заменит,а там посмотрим...

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