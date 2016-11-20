После ничьи с «Арсеналом» Марадона позвонил Моуринью и выразил слова поддержки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) заявил, что легендарный аргентинец Диего Марадона, являющийся другом португальца, позвонил ему и выразил слова поддержки.

«После отличной игры, но плохого результата мне позвонил король Диего Марадона. С удивительной поддержкой фанатов «Манчестер Юнайтед», друзей и семьи скоро я снова буду готов», – написал Моуринью на своей странице в Instagram.