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    Руководство Чечни уверено в успехе «Терека» в еврокубках

    Министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев отметил, что в «Тереке» есть все условия для выхода в еврокубки. По мнению чиновника, команда способна проявить себя на международной арене.

    «Терек» способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия. В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в Премьер-лиге и выходу в еврокубки», – заявил Хизриев.

    «Терек» после 13 сыгранных матчей находится на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2016 11:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      TimurT 21 ноября 2016, 00:48

      Это точно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 ноября 2016, 00:08

      По ходу адекватных мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 20 ноября 2016, 22:11

      Шо за бла бла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 20 ноября 2016, 14:38

      а если и проиграют, камнями закидают

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 ноября 2016, 13:28

      еще попасть надо - и это сомнительно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      fri men 20 ноября 2016, 13:01

      Вы и так опозоренные куда дальше то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 ноября 2016, 12:24

      Опозорите страну своими дикими выходками.

      2
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      Рейтинг: +19

      _FootFan > bumer_moscow 20 ноября 2016, 18:58

      Пфф... Не пиздел бы ты!

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > _FootFan 20 ноября 2016, 19:23

      Пиздит твоя мамка твоему папке.

      0
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