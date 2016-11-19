Селюк: «Вялый, тягучий и старый Яя Туре вытянул «Манчестер Сити». Я не извиняюсь перед Гвардиолой»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал выступление своего клиента в матче 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), в котором тот забил два гола.

«Вялый, тягучий и старый Яя Туре вытянул «Манчестер Сити». А если серьезно, то считаю, что Туре рано списали. Он является полноценной единицей команды. Это понимает и Гвардиола. Он выпустил Яя в стартовом составе, и мы видим результат.

Наши отношения с Хосепом Гвардиолой нормализовались. Все распри ушли в сторону. Я не говорю Гвардиоле «извини», я говорю ему спасибо, что поставил Туре, а Туре оправдал его надежды», – сказал Селюк.

Напомним, Туре был исключен из состава команды из-за резких высказываний Селюка в адрес Хосепа Гвардиолы и сегодня провел свой первый матч в сезоне.