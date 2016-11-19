Мак: «Россия в плане футбола – одна из самых важных стран в Европе»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак выразил мнение, что сборная России является одной из сильнейших команд в Европе. По словам футболиста, словакам удалось обыграть россиян на Евро-2016 лишь за счет правильного настроя. Напомним, та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Словакии.

«России очень повезло с тем, что ваша команда автоматически попала на чемпионат мира и ей не нужно играть квалификационные матчи. Вообще, Россия – одна из самых важных стран в Европе, футбола это тоже касается. Когда мы играли с вашей командой на Евро-2016, нам удалось победить только благодаря тому, что мы сумели хорошо настроиться. Тот матч был очень важен для нас.

И каждый раз, когда такой стране, как Словакия, удается одолеть такую сильную команду, как Россия, это является большим успехом. Это понимают все игроки, поэтому дополнительно настраиваются на такие поединки. Та победа оказалась очень важной для нас. А теперь чемпионат мира пройдет в России, и видно, что все российские зенитовцы очень серьезно настраиваются и готовятся изо всех сил. И я искренне желаю им удачи!» – сказал Мак.