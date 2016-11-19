Евдокимов: «Оренбург» достойно провел последнюю домашнюю игру в этом году»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал домашнюю ничью с «Локомотивом» (1:1) в поединке 14-го тура РФПЛ.

«Ну, во-первых, очень холодно, и спасибо болельщикам, которые пришли на этот матч, потому что полные трибуны гнали нас вперед. И одно дело мы, это наша работа – играть и тренировать, другое дело болельщики – есть желание, нет желания… Спасибо всем огромное, что так нас поддержали в такой холод.

Что касается игры, то, наверное, закономерная ничья. Где-то преимущество было на нашей стороне, в какие-то моменты – преимущество у «Локомотива». Очень опытная команда – «Локомотив», естественно много очень качественных хороших футболистов, игроки сборной выходят на замену. Ну, я думаю, что мы справились и в целом-то сыграли достойно последний матч в этом году на нашем стадионе. Считаю, что очко – это шаг вперед», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».