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  • Евдокимов: «Оренбург» достойно провел последнюю домашнюю игру в этом году»

Евдокимов: «Оренбург» достойно провел последнюю домашнюю игру в этом году»

19 ноября 2016, 16:46
1

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал домашнюю ничью с «Локомотивом» (1:1) в поединке 14-го тура РФПЛ.

«Ну, во-первых, очень холодно, и спасибо болельщикам, которые пришли на этот матч, потому что полные трибуны гнали нас вперед. И одно дело мы, это наша работа – играть и тренировать, другое дело болельщики – есть желание, нет желания… Спасибо всем огромное, что так нас поддержали в такой холод.

Что касается игры, то, наверное, закономерная ничья. Где-то преимущество было на нашей стороне, в какие-то моменты – преимущество у «Локомотива». Очень опытная команда – «Локомотив», естественно много очень качественных хороших футболистов, игроки сборной выходят на замену. Ну, я думаю, что мы справились и в целом-то сыграли достойно последний матч в этом году на нашем стадионе. Считаю, что очко – это шаг вперед», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Евдокимов Роберт
Комментарии (1)
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ЖОРРО
1479580647
Молодцы!!!Вперёд Оренбург!!!Штурмуй РПЛ!!!)))
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