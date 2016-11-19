Павлюченко выступил в роли диджея в рамках благотворительной акции

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко примерил на себя роль диджея в одном из баров Екатеринбурга, информирует NDNews.ru. Благотворительное мероприятие было направлено на сбор денег для 13-летнего футболиста Данилы Сивчука, больного острым миелобластным лейкозом.

В конце ноября мальчик ляжет на операционный стол для пересадки костного мозга. Затраты на препараты для трансплантации составили около миллиона рублей, которые были собраны посредством благотворительной встречи между «Уралом» и МФК «Синара». Тем не менее, «шмели» приняли решение пойти дальше и добыть средства для поддержания Данилы в постоперационный период.

Стоит отметить, что Павлюченко впервые встал за диджейскй пульт, проведя лишь одну небольшую тренировку по ходу этой недели. Тем не менее, по словам очевидцев, футболист весьма неплохо справился со своей задачей.