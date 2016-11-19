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    Мутко: «Еременко – взрослый человек, сам выбирает, как ему жить»

    Вице-премьер России по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает, что своим поступком хавбек ЦСКА Роман Еременко подвел не только себя, но и свой клуб и футбол в целом. При этом руководитель отметил, что игрок сборной Финляндии – взрослый человек, который знает, что делает и сам выбирает, как ему жить. Напомним, 18 ноября Еременко был отстранен УЕФА на два года от футбола в связи с обнаружением в его крови кокаина и его метаболитов.

    «Ситуация очень негативная, плохая, бьющая по имиджу спортсменов. Что сейчас может сказать руководство ЦСКА, если человек и себя, и свой клуб, и футбол, и спорт в целом подвел? Но ЦСКА – наш российский клуб, и мы всегда старались его поддерживать, и будем поддерживать дальше. Что же касается Еременко, все взрослые люди – знают, что делают, сами выбирают, как им жить», – подчеркнул Мутко.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2016 13:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 ноября 2016, 16:25

      Да в пекарню этого ерёму, тут на олимпиаду в Бразилию всю страну раком загибали, паролимпийцев вообще глушанули! А тут шумиха из-за русского финна, млять!

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 19 ноября 2016, 16:10

      ВОТ ТЕБЕ ПОЖАЛУЙСТА, А МАМАЯ С КУКАРЕКИНЫМ ЗА ШАМПАНСКОЕ ЧУТЬ НЕ СОЖРАЛИ!

      2
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      Рейтинг: +411

      aam > Krasnodar 123 19 ноября 2016, 16:18

      Так мамай с кукарекиным ещё пацаны, а ерёма взрослый уже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      kimig > Krasnodar 123 19 ноября 2016, 16:19

      они еще дети

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser > aam 19 ноября 2016, 16:26

      Да какие они нахуй пацаны?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam > woyser 19 ноября 2016, 18:54

      Сопливые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      werty 19 ноября 2016, 15:39

      И выбирают жить красиво

      -1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 19 ноября 2016, 15:09

      Если бы его сын стал наркоманом он так же сказал бы интересно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 19 ноября 2016, 14:46

      Конь педальный...

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 19 ноября 2016, 14:09

      Собираетесь и дальше поддерживать ЦСКА поставками кокса, правильно я вас понял?

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 19 ноября 2016, 13:57

      Кто-нибудь ему задал вопрос - где был приобретён наркотик? ) Россия...

      0
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      Рейтинг: +32

      *KOSTYANDR* > Сергей Свояк 19 ноября 2016, 14:47

      Может себе позволить и из Колумбии заказать))

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Сергей Свояк 19 ноября 2016, 16:27

      Вы что ? Это же Москва!

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Сергей Свояк 20 ноября 2016, 02:04

      У Марадонны попросил.......

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