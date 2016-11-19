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    Промес попросил тренерский штаб позволить ему сыграть с «Амкаром»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обратился к тренерскому штабу команды с просьбой разрешить ему принять участие в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

    Как стало известно вчера, Промес уже занимается в общей группе, а противопоказания к его участию в ближайшей игре отсутствуют. Источник отмечает, что восстановление травмированного футболиста продвигается быстрыми темпами, однако существует риск усугубить повреждение.

    Напомним, Промес травмировался в матче отбора на ЧМ-2018 между сборными Голландии и Франции и из-за рецидива этого повреждения пропустил игру 13-го тура РФПЛ против «Томи».

    Матч «Спартак» – «Амкар» состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало – 17:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    19.11.2016 01:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 19 ноября 2016, 11:59

      Вероятней всего выйдет в основе.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 19 ноября 2016, 10:15

      Хоть с Промесом, хоть и без Спартаку в Перми ...... Правильно капец!

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > aam 19 ноября 2016, 10:47

      Играют в Москве. А про капец ты сильно погорячился.

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      Рейтинг: +411

      aam > Пастырь 19 ноября 2016, 16:01

      Да не, не сильно. С Амкаром всем тяжеловато играется.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 ноября 2016, 08:14

      Ну и хорошо.

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 19 ноября 2016, 07:37

      Настоящий футболист!
      Не зря деньги получает!

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      Рейтинг: +33557

      oyabun > _peretrukhin8 19 ноября 2016, 08:21

      Владислав, вы недавно здесь зарегистрировались, судя по количеству и дате опубликования ваших комментариев. Пожалуйста, смените вашу Аватарку, ибо она практически один в один повторяет мою. Не то чтобы меня это сильно парило, но всё же... ))

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      Рейтинг: +73

      Шейник 19 ноября 2016, 07:13

      и кокаин не нюхает и в футбол играть хочет))))

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      Рейтинг: +175

      Freux 19 ноября 2016, 05:27

      хочет,пусть играет

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 ноября 2016, 05:11

      молодец.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 ноября 2016, 02:34

      Антоха уже в четверг в товарищевском матче играл,так что должен выйти на матч с Амкаром в старте.Здоровья всем кто болеет!

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