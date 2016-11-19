Бубнов: «Может, ЦСКА прячет Дзагоева от допинг-контроля?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о ситуации с употреблением кокаина полузащитником ЦСКА Романом Еременко.

«Судя по всему, клуб ни при чем в ситуации с Еременко – речь идет же не о допинге. И имидж российского футбола не пострадает. Но вот вопрос, почему так долго Дзагоев не играет и что там за такая травма? Может ли быть, что в ЦСКА замешана целая группа футболистов в истории с Еременко? Но они же там общаются между собой.

Закрадывается сомнение, что с учетом строгого допинг-контроля в Лиге чемпионов, может, они Дзагоева прячут. Я не утверждаю, но что это за травма у Дзагоева на ровном месте? По Еременко – однозначно он себе имидж подмочил. Лично для него это трагедия. Футболист может закончить карьеру с подмоченной репутацией. А для ЦСКА Роман является огромной потерей», – сказал Бубнов.

Напомним, Алан Дзагоев не выходил на поле более полутора месяцев.