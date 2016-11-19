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Бубнов: «Может, ЦСКА прячет Дзагоева от допинг-контроля?»

19 ноября 2016, 00:00
36

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о ситуации с употреблением кокаина полузащитником ЦСКА Романом Еременко.

«Судя по всему, клуб ни при чем в ситуации с Еременко – речь идет же не о допинге. И имидж российского футбола не пострадает. Но вот вопрос, почему так долго Дзагоев не играет и что там за такая травма? Может ли быть, что в ЦСКА замешана целая группа футболистов в истории с Еременко? Но они же там общаются между собой.

Закрадывается сомнение, что с учетом строгого допинг-контроля в Лиге чемпионов, может, они Дзагоева прячут. Я не утверждаю, но что это за травма у Дзагоева на ровном месте? По Еременко – однозначно он себе имидж подмочил. Лично для него это трагедия. Футболист может закончить карьеру с подмоченной репутацией. А для ЦСКА Роман является огромной потерей», – сказал Бубнов.

Напомним, Алан Дзагоев не выходил на поле более полутора месяцев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Еременко Роман Дзагоев Алан Бубнов Александр
Комментарии (36)
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VIPded
1479503036
Кто прячет Бубнова от санитаров психушки?
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shurik45
1479506048
Бубен ,зачем пездить?
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007abdul007
1479509331
Гинер в башню отправил, а башню охраняет дракон
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айор балдёжник
1479515243
хех, не палите братву
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hunta
1479528238
Кто бы Бубна на допинг проверил......
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Опорник84
1479529726
Все может быть, на пару с Еременко кокс употребляли!
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порт
1479536737
Да и Лёня не просто так раскачиваться.
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zagrizlik
1479540900
Берите пример с бубнова,он не прячется ни от психиаторов,ни от наркологов...употребляет открыто.
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Kulimen
1479540968
А не замешаны здесь еще и Мамаев с Кокориным? Может все это произошло именно там, на той самой вечеринке) Еще один бред от Бубнова.
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Каратель помойников
1479553580
может и прячет,нарколыги они такие,шифруются
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