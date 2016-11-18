Грасия: «В атаке мы могли действовать активнее. Но я доволен всеми»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча 14-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

«Это была равная игра. Соперник играл сильнейшим составом. Это была упорная игра. Мы приняли меры предосторожности. Мы знали, что это очень быстрый соперник, знали, какие у них контратаки. Поэтому играли более закрыто.

Лестьенн и Жемалетдинов много работали сегодня. В целом в атаке мы могли действовать активнее. Но я доволен всеми.

Азмун? Пусть его игру оценивает другой тренер. Случай в отеле «Ростова»? Я не интересуюсь такой информацией», – сказал Грасия.