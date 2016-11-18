Скородед: «Бесков в конце 1992 года отправлял меня следить за Семаком»

Футбольный агент Алексей Скородед, работавший помощником Константина Бескова в «Асмарале», рассказал, что специалист был заинтересован в молодом Сергее Семаке.

«Константин Иванович в конце 1992 года отправлял меня посмотреть Семака. Сергей произвел хорошее впечатление, но сам переход произошел уже после ухода Бескова. В «Асмарал» приезжал на просмотр и Андрей Гусин, который недавно трагическим образом покинул нас. В конце 1992 года он приезжал на просмотр из Львова, очень понравился, мы практически договорились о его переходе, но именно в этот момент у Бескова и Аль-Халиди возникли разногласия во взглядах на развитие клуба. В итоге Константин Иванович покинул «Асмарал», который буквально через год развалился из-за проблем с финансированием», – сказал Скородед.