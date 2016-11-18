Натхо: «Арсенал» играет хорошо. Да и погода сейчас все усложняет»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ждет определенных сложностей в ходе выездного матча российской Премьер-лиги против «Арсенала» в Туле.

«Будет очень тяжелая игра. Я видел последние матчи «Арсенала», они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с «Амкаром» все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки. Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков», – заявил Натхо.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – ЦСКА состоится в пятницу, 18 ноября, в 19:00 по московскому времени.