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  • Натхо: «Арсенал» играет хорошо. Да и погода сейчас все усложняет»

Натхо: «Арсенал» играет хорошо. Да и погода сейчас все усложняет»

18 ноября 2016, 11:32
2

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ждет определенных сложностей в ходе выездного матча российской Премьер-лиги против «Арсенала» в Туле.

«Будет очень тяжелая игра. Я видел последние матчи «Арсенала», они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с «Амкаром» все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки. Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков», – заявил Натхо.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – ЦСКА состоится в пятницу, 18 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (2)
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Rzn_za_cska
1479478549
только ты друг нихрена не играешь
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Dennis_Bergkamp
1479481754
А зачем у меня эта новость под Моей Командой под ЛОНДОНСКИМ АРСЕНАЛОМ
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