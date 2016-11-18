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    Семин пообещал сделать из «Локомотива» топ-клуб за шесть лет

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что клуб сможет превзойти результаты, которые были при предыдущем президенте Ольге Смородской, работавшей здесь с 2010 по 2016 год.

    «Если говорить о результате, который сочту приемлемым по итогам сезона, то, исходя из того, с чего мы начали, это попадание в пятерку. Задел ли меня выпад бывшего руководителя клуба Ольги Смородской, которая заявила, что 11-е место «Локомотива» – не ее вина? Нет. Я бывших руководителей никогда не комментирую. Прежнему руководству дали много времени, чтобы сделать клуб топовым – ну так дайте и нам столько же. Вне сомнений, мы превзойдем те результаты», – сказал Семин.

    Напомним, что при Смородской наивысшим достижением клуба стало третье место в сезоне-2013/14 и победа в Кубке России в сезоне-2014/15.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 09:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 ноября 2016, 14:49

      почитайте полностью интервью сначала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > LokoGoGo 18 ноября 2016, 17:25

      Тоже самое хотел написать, читают только заголовки...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 18 ноября 2016, 14:43

      Начальники ж/д вокзала 6 лет ждать не будут
      Извини, Палыч, про тебя раньше забудут.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 18 ноября 2016, 14:18

      а че не через 16 лет Семин хитрый через 6 лет свалит на пенсию зато напоследок заработает

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 18 ноября 2016, 13:16

      Что-то это мне напомнило притчу про то, как Ходжа Насреддин обещал падишаху ишака за 10 лет говорить научить в обмен на мешок золота с угрозой смертной казни, если не получится))
      "Через 10 лет или я умру, или ишак, или падишах - какой потом с кого будет спрос?")

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Torvald64 18 ноября 2016, 15:00

      Улыбнуло!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 18 ноября 2016, 13:00

      Решил обновить старую модель паровоза на новый сапсан)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 12:44

      Сёмину чтобы что-то такое сделать по любому надо много лет(по другому у него не выходит)Может у него картбланш?

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 ноября 2016, 12:37

      Как говорят либо ишак сдохнет, либо падишах.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 ноября 2016, 12:21

      Будем только рады!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 ноября 2016, 12:19

      Удачи Вам в этом!!Смогли один раз сделать его мощным,сделаете и второй

      4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 12:12

      Он уверен что 6 лет продержится? И что-то он самоуверен, что по итогам этого сезона хочет сразу 5 место. С учётом того как играют конкуренты это слишком. Объективно сейчас бы ниже не опуститься того что сейчас есть, так как ни Терек, ни Ростов, ни Рубин, ни Амкар явно не уступают Локо, а там ещё кто снизу постучится та же Уфа. Так что на 5 место надо зимой уж слишком большую компанию провести, а Локо сейчас на неё не способен.

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