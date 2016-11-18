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  • Лоськов имеет шанс появиться на поле после зимнего перерыва

Лоськов имеет шанс появиться на поле после зимнего перерыва

18 ноября 2016, 08:24
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об условиях, выполнение которых позволит 42-летнему тренеру железнодорожников Дмитрию Лоськову сыграть за команду в официальном матче.

«Я ему сказал: готовься. А после зимы решим. Пускай сборы пройдет, вес сбросит. А то выпускать будем – а форма не налезет. Дима уже скинул килограмма четыре. Пусть еще шесть как минимум сбросит», – сказал Семин.

Напомним, что болельщики находятся в ожидании прощального матча бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (14)
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XaXatyn
1479446950
Как же я рад что Семину дают в ЛОКО спокойно работать !
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Байкал-Сибирь
1479447529
И за чем он нужен на поле.
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ДАША Д
1479448196
Захотелось стать рекордсменом и вписать себя в историю.
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Freux
1479448894
это что,в локо не хватает игроков!?
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Zeff
1479451542
Совсем плохи дела?
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Lester84
1479452925
Это такое начало зимней трансферной кампании в Локо?)))
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Pourport
1479456145
Мне казалось он все давно закончил!)
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alexis02lion
1479456597
Он не то что имеет шанс, он им точно воспользуется. Конечно поздновато для прощального матча, но лучше поздно, чем никогда. Всё-таки играющим тренером ему вряд ли быть. Только надо команду подобрать, чтоб не обидно было за результат, а то знаменательное событие, но победа тоже нужна.
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shmag
1479460563
опыт все равно не пропьешь!
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policepnz
1479460797
по рюмочке и в бой!)
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