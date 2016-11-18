Лоськов имеет шанс появиться на поле после зимнего перерыва

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об условиях, выполнение которых позволит 42-летнему тренеру железнодорожников Дмитрию Лоськову сыграть за команду в официальном матче.

«Я ему сказал: готовься. А после зимы решим. Пускай сборы пройдет, вес сбросит. А то выпускать будем – а форма не налезет. Дима уже скинул килограмма четыре. Пусть еще шесть как минимум сбросит», – сказал Семин.

Напомним, что болельщики находятся в ожидании прощального матча бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова.