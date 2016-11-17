Еременко мог нарушить процедуру допинг-контроля

Полузащитник ЦСКА Романа Еременко мог некорректно повести себя при сдаче допинг-пробы. Это могло послужить одной из причин задержки вынесения вердикта по делу футболиста.

Сообщается, что в документе ФИФА о расширении санкций в отношении армейца присутствовало слово «допинг». Ранее появилась информация о том, что речь идет не о запрещенном стимулирующем препарате, а о наркотическом веществе. Предположительно это был кокаин. В случае, если в организме футболиста действительно найден кокаин, игроку грозит дисквалификация не менее двух лет. Разумеется, в том случае, если адвокаты игрока не докажут, что наркотик попал в организм случайно.

По данным из осведомленного источника, «дело Еременко» может осложняться некорректным поведением футболиста при сдаче допинг-пробы. «Заваленный» анализ брался у хавбека красно-синих после выездного матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Процедура допинг-контроля предусматривает выполнение ряда обязательных требований. Игрокам запрещается перед сдачей пробы посещать душ и туалет, а также принимать напитки от сторонних лиц. Нередко процедура затягивается по чисто физиологическим причинам – бывает, на несколько часов. Зачастую футболисты с ошибками заполняют анкеты.

Если спортсмен нарушает какой-то пункт регламента, либо в грубой форме выражает недовольство, либо вообще отказывается от анализа, допинг-офицер делает соответствующую запись в протоколе. С высокой вероятностью именно это произошло с Еременко после матча ЦСКА в Леверкузене. И именно попытками досконально разобраться в случившемся, сохранив в тайне от общественности некоторые недоказуемые моменты, скорее всего, обусловлено столь длительное ожидание официального вердикта. Впрочем, это не отменяет того, что допинг-проба Еременко действительно дала положительный результат.