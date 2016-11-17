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Еременко мог нарушить процедуру допинг-контроля

17 ноября 2016, 22:38
11

Полузащитник ЦСКА Романа Еременко мог некорректно повести себя при сдаче допинг-пробы. Это могло послужить одной из причин задержки вынесения вердикта по делу футболиста.

Сообщается, что в документе ФИФА о расширении санкций в отношении армейца присутствовало слово «допинг». Ранее появилась информация о том, что речь идет не о запрещенном стимулирующем препарате, а о наркотическом веществе. Предположительно это был кокаин. В случае, если в организме футболиста действительно найден кокаин, игроку грозит дисквалификация не менее двух лет. Разумеется, в том случае, если адвокаты игрока не докажут, что наркотик попал в организм случайно.

По данным из осведомленного источника, «дело Еременко» может осложняться некорректным поведением футболиста при сдаче допинг-пробы. «Заваленный» анализ брался у хавбека красно-синих после выездного матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Процедура допинг-контроля предусматривает выполнение ряда обязательных требований. Игрокам запрещается перед сдачей пробы посещать душ и туалет, а также принимать напитки от сторонних лиц. Нередко процедура затягивается по чисто физиологическим причинам – бывает, на несколько часов. Зачастую футболисты с ошибками заполняют анкеты.

Если спортсмен нарушает какой-то пункт регламента, либо в грубой форме выражает недовольство, либо вообще отказывается от анализа, допинг-офицер делает соответствующую запись в протоколе. С высокой вероятностью именно это произошло с Еременко после матча ЦСКА в Леверкузене. И именно попытками досконально разобраться в случившемся, сохранив в тайне от общественности некоторые недоказуемые моменты, скорее всего, обусловлено столь длительное ожидание официального вердикта. Впрочем, это не отменяет того, что допинг-проба Еременко действительно дала положительный результат.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (11)
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Дмитрий Александрович
1479412118
Попахивает подставой. Как обычно в еду добавели и прощай футбол.
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Томь вперёд
1479413255
История всё мутнее и мутнее, поскорее бы уже объявили.
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Михаил Шевченко
1479416835
В баночку поссать ума много надо?
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иван маташов
1479417957
а мы без допинга и не играли
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Небесная
1479423473
Шёл по улице и вдруг - случайно ветром кокаин в нос задуло
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Danjer
1479433052
А еще хотят ,чтоб сборная играла,да таким футболистам только,надо в падике с наркошами балоны давить и семки щелкать,через неделю заиграют на топ уровне)))))))))))))
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VeniaminS
1479447749
Сегодня все узнаем.
Ответить
Spiridonovich
1479448089
Мы должны верить нашему министру Мутко, он сказал, что это дело не связано с допингом и наркотиками.
Ответить
Serhio1010
1479449412
Чего только не пишут)) мутная история))) интересно , что в итоге будет)
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yorgenbarenz
1479455973
Любого так можно опорочить.К примеру,футболист утром на кухне подошёл к столу,а там мука рассыпана женой. Игрок,понятное дело,сразу напрягается и спрашивает у себя:" Что это? Мука или герыч?! Надо понюхать,вдруг жена от больших доходов и безделья подсела?" Сами знаете,какие мощные лёгкие у футболистов! Нюхнёт,так нюхнёт!
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