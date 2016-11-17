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    Шпилев: «Арбитр в РФПЛ зарабатывает 90 тысяч рублей за матч, в ФНЛ – 35»

    Бывший арбитр Денис Шпилев затронул тему заработка судей в российском футболе. Как отметил экс-судья, их зарплаты находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с окладами в провинциальных городах.

    «Сколько получают судьи? Во втором дивизионе – 12 тысяч рублей в поле и 6 тысяч – ассистенты, 35 и 17,5 – в ФНЛ, 90 и 45 – в РФПЛ. Каждый арбитр дорожит своей работой и получает неплохие деньги по меркам провинциальных городов. И каждый хочет получать назначение из тура в тур. Поэтому все стараются работать хорошо и прекрасно понимают, что если не назначишь очевиднейший пенальти, то будешь на некоторое время отстранен», – приводит слова Шпилева «БелПресса».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 15:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +402

      Tri 27 ноября 2016, 11:30

      Косарь в минуту, вот бы мне так зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 18 ноября 2016, 09:59

      хорошая зарплата

      0
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      Рейтинг: +350

      zadira56 18 ноября 2016, 08:29

      Поэтому и взятки берут завышенные

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 18 ноября 2016, 00:33

      за пару стольников можно купить любого арбитра

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 ноября 2016, 20:26

      А какие расценки за допуслуги - левые пенали, карточки, удаления, засчет гола из офсайда?

      2
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 17 ноября 2016, 19:56

      Неплохо отбегал 90+ минут и 90+к рублей.Нормальные бабки за год)

      1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 17 ноября 2016, 19:47

      Ничего себе цены, элитные проститутки в Москве за час и то меньше берут. Так их то хоть за эти деньги ебут во все дыры по настоящему, а тут так, покричат пару раз, что пидарас и даже в жопу не выебут.
      Аххх--хххаааа-хаааа )))))))

      7
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      Рейтинг: +64

      kimig 17 ноября 2016, 18:51

      НИЩЕТА!!! А С ИНСПЕКТОРОМ ОН ДЕЛИТСЯ? ИЛИ ТОМУ ОТДЕЛЬНО ПРИНОСЯТ

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 17 ноября 2016, 16:08

      И плюс что принесут в конверте перед матчем , чтобы был назначен пенальти . Или за КК )))

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 15:43

      В месяц,или за полтора часа пробега..?
      Так гайцы больше получают..
      пробежался с полосаткой по обочине и -готово!

      2
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      Рейтинг: +20

      vodka_from_32 > shinnik 17 ноября 2016, 15:57

      за 90+ минут матча

      4
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