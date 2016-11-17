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    Баляйкин: «Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют»

    Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» рассказал о целях команды на сезон. Футболист отметил, что перед игроками в клубе существует задолженность по зарплате.

    – Какие задачи на сезон поставлены перед «Томью»?

    – Наверное, остаться и закрепиться в Премьер-лиге.

    – При этом команде не платят зарплату уже четыре месяца.

    – По зарплате есть определенные задержки, но в ближайшее время все обещают начать решать. Нам говорят, что скоро все будет нормально.

    – В некоторых командах игроки бойкотируют тренировки из-за невыплат зарплаты.

    – С одной стороны, такие решения даже в чем-то правильные. У кого-то есть дети, которых нужно водить в садики и школы. Когда не платят пять-шесть-семь месяцев, то, возможно, это и правильно, когда тренировки бойкотируются. Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют. Но иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы получить хоть что-то. Настрой на тренировки же при этом тоже другой. Плохо, когда человек приходит на занятие, а голова у него забита проблемами. Но с другой стороны, здесь сложно дать один ответ о пользе таких бойкотов.

    Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 14:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 17 ноября 2016, 19:34

      вот взял бы и сказал сколько зарплата, а то все ноют!!судья за матч 90 тыс не плохо однако

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 17 ноября 2016, 19:10

      так ведь и гнев болельщиков вызвать можно!!!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 ноября 2016, 19:07

      При том что вам, уважаемый Баляйкин, не платят 3-4 месяца з.п. я сомневаюсь что вы доедаете последний кусок хлеба. И квартирка и машина, я думаю у многих намного поскудней ваших будет. А на счет садиков и школ я вам открою один секрет, многие их водят и у всех проблем не меньше вашего. Только они вкалывают с утра до ночи, а у вас 90 мин игры в неделю плюс по две три трени в день на 4-5 часов в сумме. Так что сопли вытри и не реви.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 ноября 2016, 18:30

      Томь- бюджетная команда. Минимум вам надо платить по 50 т.р., а остальное по результату. А не хотите, давайте к нам в серые будни. Вы же наверно много чего умеете. Не только мячик гонять.

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 ноября 2016, 18:07

      Сколько в месяц получает игрок Томи? Почему не огласил? Да потому, что простой человек месячную зарплату игрока заработает года за три! Вопрос в другом! У кого какие запросы?

      7
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 ноября 2016, 17:35

      Что не платят плохо, но прибедняться Евгению не стоит з.п. у многих меньше и тоже задерживают. А насчёт забитой головы, почти все приходят на работу со своими проблемами.

      6
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 ноября 2016, 17:34

      Мудак сраный!

      5
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 17 ноября 2016, 17:19

      БАЛЯЙКИН в нашем ЖКХ платят 15000- работа на чистом воздухе- приезжай Калининград тебе понравится

      9
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      Рейтинг: +37

      Beast86 17 ноября 2016, 16:51

      На завод устройтесь! Будет вам дополнительный заработок!)))

      9
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 ноября 2016, 16:40

      там помимо зарплаты от рекламы бабло нехилое..

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