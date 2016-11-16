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    Ловчев: «Кокорин – пустышка. От него мяч на метр отскакивает, когда его выводят один на один»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев остался доволен игрой сборной России в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

    – Черчесов все-таки всколыхнул команду. Помните, он после матча с Катаром сказал: «Они приехали играть, а надо выигрывать». Я не надеялся на класс, технику, тактику. Какая техника, если мяч на метр отскакивает от Кокорина, когда его в штрафной выводят один на один? Но они рвали! Начали с первых минут прессинговать, хотя этому надо учиться всей командой. Это не просто так, сказал: «Сегодня прессингуем» и начали отбирать мячи, надо много определенных тренировок провести. Тут Могилевец не накроет, там еще кто-то и прессинг начал разрушаться. Однако на каждом участке поля я видел злых людей, обиженных на прессу. Это единственное, что могло помочь.

    То, что сделал Семенов, когда в штрафной хватал соперника за футболку и надо было назначать пенальти в наши ворота, доказывает – россияне были заведены. Люди дрались, такую команду мне хотелось смотреть.

    – Много критиковали главного тренера Станислава Черчесова. Как он вел игру, как влиял на ее ход?

    – В какой-то момент наш прессинг стал «остывать», поэтому тренер выпустил Полоза, Оздоева и Ерохина. Именно эти люди добавили в концовке – Полоз и Ерохин организовали прессинг на чужой половине поля, отобрали мяч и пошла атака. Они были неравнодушны к исходу матча, играли сердцем. Мне хочется болеть за такую команду. После позорного матча с Катаром тренеры смогли завезти команду, это делает им честь.

    По тактике-то все понятно – три центральных защитника, два фланговых – Жирков и Самедов, именно они поначалу были самыми заметными. Завелись сами, завели соперников и пошла игра от ножа, она была интересной, смотрибельной. А с точки зрения качества футбола, исполнения – работы еще много. Этой осенью Черчесов посмотрел много игроков. Мы теперь точно знаем, на кого можем надеяться, а на кого – нет. Васю Березуцкого придется вызывать.

    Мы поняли – у нас очень скудные резервы, поэтому без борьбы и желания ничего не выиграем.

    – Больше других вы в последние дни критиковали Кокорина, называя его пустышкой. Кажется, форвард так и не исправился?

    – Этот парень растерял столько мастерства! Его лицо ничего не выражало. В отличие от лиц других ребят, которые на поле расстраиваются, радуются. Ему было многое дано… Я повторюсь – Кокорин практически пустышка. Он запарывал моменты. Хотя один создал, когда отдавал Полозу. Вот Полоз все время нацелен на то, чтобы убежать за спины защитников, только отдавай ему мяч.

    Уверен, Черчесов будет вызывать Кокорина и впредь. Конечно, и Дзюбу со Смоловым, когда поправятся, тоже.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.11.2016 14:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 ноября 2016, 19:06

      Кокорин пусть за сборную Монако едет играть, если возьмут конечно.

      3
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      Рейтинг: +319

      Beim 16 ноября 2016, 18:48

      Да кокорин пока что он не уровень сборной, которая собираеться играть на чемпионате мира, во втором тайме кокорин сколько полезных действий сделал? И сколько ошибок? А кометаторы его оправдывают мол устал... Что значит уствл? В товарищеском матче? На 60 минуте? Это смешно кто его в спорт пропустил? Еще сватают его постоянно в арсенал, смешно.

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 ноября 2016, 17:08

      Да мы все это знаем! Только ставить походу не кого.... ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 16 ноября 2016, 16:57

      Ловец блох когда же ты заткнешься тварюга!!!!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 16 ноября 2016, 16:35

      Всё таки из двух зол выбирают меньшее поэтому для начала надо убрать кокорина а потом и до глушака дело дойдёт.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 ноября 2016, 16:21

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      Ловчёв и Бубнов - это две мрази,которые ломают психологию всех,тренеров.футболистов,у них всегда виноватые найдутся,оскорбляют всех просто так,когда им ебало разобьют уже

      -7
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 16 ноября 2016, 16:18

      не надоело смени пластинку - лизун

      -2
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 16 ноября 2016, 16:08

      Я бы на месте хозяев зеньки,пересмотрел его контракт!!!

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ловчев, отцепись от Кокорина. Займись Глушаком.

      -9
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 ноября 2016, 16:00

      После заголовка даже читать не стал. Только вопрос возник: кто ты такой чтоб судить других, прям бл.. Месси...

      -3
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