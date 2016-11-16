Мутко: «В УЕФА решили изучить дополнительные обстоятельства по делу Еременко»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что УЕФА решил изучить дополнительные обстоятельства в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Именно с этим связана отсрочка оглашения вердикта.

«Дисциплинарный и этический комитеты УЕФА – независимые органы. Они отгородились, и любая попытка что-то уточнить у них наталкивается на просьбу дать им поработать. Они решили изучить еще какие-то обстоятельства, так они объясняют», – заявил Мутко.

Напомним, что футболист сборной Финляндии был отстранен УЕФА от любой футбольной деятельности сроком на 30 дней в начале октября. Слушание по делу Еременко состоялось 10 ноября. В понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили, что оглашение решения ожидается в конце этой недели.