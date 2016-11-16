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  • Мутко: «В УЕФА решили изучить дополнительные обстоятельства по делу Еременко»

Мутко: «В УЕФА решили изучить дополнительные обстоятельства по делу Еременко»

16 ноября 2016, 10:43
14

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что УЕФА решил изучить дополнительные обстоятельства в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Именно с этим связана отсрочка оглашения вердикта.

«Дисциплинарный и этический комитеты УЕФА – независимые органы. Они отгородились, и любая попытка что-то уточнить у них наталкивается на просьбу дать им поработать. Они решили изучить еще какие-то обстоятельства, так они объясняют», – заявил Мутко.

Напомним, что футболист сборной Финляндии был отстранен УЕФА от любой футбольной деятельности сроком на 30 дней в начале октября. Слушание по делу Еременко состоялось 10 ноября. В понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили, что оглашение решения ожидается в конце этой недели.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Финляндия Еременко Роман Мутко Виталий
Комментарии (14)
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ufos73
1479282964
Изучают размеры чемоданчика Нигера? ))) Похоже он маленький, если "отгородились"! ))))
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FanatSerj
1479283697
"дополнительные обстоятельства" - ааааа вон это как называться стало )))
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wobaekat
1479286925
Дзагоева они рассмотреть хотят, что ж тут непонятного
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Егор Велунов
1479290963
Проблема Еремёнко в том, что играет в российском чемпионате, но является гражданином и членом сборной Финляндии; обижать финнов не хочется, но и не наказать нельзя игрока российского чемпионата :)
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alll-1
1479291477
темная лошадка
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vladimir-7
1479291587
Будут выяснять до окончания распределения мест в лиге чемпионов. Если ЦСКА займёт третье место, то Ерёменко накажут ещё, а если четвёртое, то оправдают. За что накажут? Вот сейчас и ищут.
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опус 2
1479293935
Я уж начинаю подозревать, что Ерёменко шьют убийство Кеннади !
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ivanthebest
1479294625
Что комиссию с первого раза с вещдоков не вставило?) Заказали ещё небольшую партейку с Колумбии, чтоб наверняка))
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cska-62
1479295651
Говорю же, ждут "заноса"! Им сказали, что в России это сегодня норма... Можно поживиться... Ну а про то, что нужно найти посредника типа г-на Селюка, сказать забыли... Вот и маются... Хотят, чтобы "вслепую прокатило"... "Фигушки! - подумал загадочный человек с сигарой и инициалами Е.Л.Г., - Понты братвы из УЕФА не по понятиям!"
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ВЛАДИВОСТОК
1479308701
Честно говоря какая то глупость.................официально не в чём не обвинили , но отстранили и мотают нервы футболисту Ерёменко............ну прямо как при Берии в СССР........ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ ЗА ЕГО КЛУБ , ВРАГ НАРОДА..........
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