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  • Кадыров: «Мутко подчеркнул, что «Ахмат-Арена» может проводить матчи мирового уровня»

Кадыров: «Мутко подчеркнул, что «Ахмат-Арена» может проводить матчи мирового уровня»

15 ноября 2016, 21:15
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Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о беседе с президентом РФС Виталием Мутко.

«Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с дворцом спорта «Колизей». Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры.

Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту.

Виталий Леонтьевич отдал дань памяти первому президенту ЧР, герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию.

Гостю очень понравился спорткомплекс «Ахмат-Арена». Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии», – написал Кадыров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Мутко Виталий
Комментарии (1)
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kykyi
1479234647
Админы, поправьте заголовок, "Ахмат-Арена может проводить..." Пресс секретарь Кадырова написал грамотнее.
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