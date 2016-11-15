Кадыров: «Мутко подчеркнул, что «Ахмат-Арена» может проводить матчи мирового уровня»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о беседе с президентом РФС Виталием Мутко.

«Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с дворцом спорта «Колизей». Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры.

Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту.

Виталий Леонтьевич отдал дань памяти первому президенту ЧР, герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию.

Гостю очень понравился спорткомплекс «Ахмат-Арена». Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии», – написал Кадыров.