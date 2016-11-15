Стадион в Сочи может открыться матчем с Бельгией, «Лужники» – игрой с Бразилией, Испанией или Италией

Президент РФС Виталий Мутко в эфире Первого канала рассказал о том, с какими командами сборная России планирует сыграть ближайшие товарищеские матчи.

«В следующем году мы будем планировать более серьезные игры, это будет и открытие стадиона в Сочи, мы рассмотрим одну из сильнейших команд, ведем переговоры сейчас с Бельгией.

Думаем, что «Лужники» мы попробуем открыть игрой с одной из топовых команд – или Бразилии, или Испании, или Италии. Мы ведем такие переговоры. В целом следующий год – это уже будут более серьезные соперники, где можно будет уже и наигрывать команду, и костяк будет определен», – сказал Мутко.