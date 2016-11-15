Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Насри: «У Гвардиолы ты не будешь тренироваться в общей группе, имея 2,5 килограмма лишнего веса»

    Полузащитник «Севильи» Самир Насри, ранее выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о требованиях Хосепа Гвардиолы к физическому состоянию игроков.

    «Когда я прибыл на предсезонную подготовку, мне было сказано: «Ты должен весить 76 килограмм». Таким мой вес был, когда я играл за «Марсель».

    Гвардиола исключил многие вещи из нашего рациона. Когда я вернулся из отпуска, я был немного не в форме, было четыре лишних килограмма. У Гвардиолы ты не будешь тренироваться в общей группе, если у тебя есть хотя бы 2,5 килограмма лишнего веса», – сказал Насри.

    Напомним, минувшим летом «Манчестер Сити» отдал Насри в аренду в «Севилью».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11