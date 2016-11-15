Кадыров: «За сборную России буду переживать сильнее, чем за «Терек»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров перед контрольным матчем сборной России с Румынией в Грозном заявил, что будет переживать за национальную команду сильнее, чем обычно за свой родной клуб. По его словам, болельщики обязаны мотивировать и вдохновлять российских футболистов, а не ругать их. Поединок состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Грозненский «Терек» – это команда республиканского масштаба, а сборная России – общероссийская, народная команда. Я сильнее буду болеть за нашу сборную. Мы все – и чеченский народ, и российское общество в целом уверены в будущем российского футбола. Надо забыть о прошлых неудачах и помогать команде в эти непростые для нее времена.

Сейчас у команды новый тренер и ему нужно дать время, чтобы наладить игру. Я думаю, что наша сборная еще заявит о себе. Мы должны в 2018 году показать лучшую игру, а Черчесову с игроками предстоит выполнить огромный объем работы. А мы должны мотивировать и вдохновлять нашу команду. Мы привыкли ругать, но я считаю, что это неправильно», – сказал Кадыров.