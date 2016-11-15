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    Насри: «Гвардиола разрешал игрокам заниматься сексом только до полуночи»

    Хавбек «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал о нестандартных требованиях главного тренера Хосепа Гвардиолы к футболистам. По словам француза, специалист вводил запрет на еду и занятия сексом. Напомним, в нынешнем сезоне игрок на правах аренды защищает цвета «Севильи».

    «Он ввел запрет на многие блюда, однако это еще не самое интересное: однажды он заявил, что если нам захочется секса, мы обязаны заниматься им лишь до полуночи, чтобы хорошо высыпаться. По словам Гвардиолы, это требование предъявлялось и Месси, и Левандовски», – сказал Насри.

    Источник: L' Equipe

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    15.11.2016 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 ноября 2016, 08:36

      Насылал порчу. Если занимаешься этим после полуночи, то сразу превращаешься в тыкву или крысу.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 15 ноября 2016, 08:57

      Интересно, как он все это контролировал, после полуночи все квартиры игроков оббегал?

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > kykyi 15 ноября 2016, 11:12

      понятно, что не обходил дома игроков после полуночи)) скорее всего какие-то тесты на тренеровочной базе.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dolf666 15 ноября 2016, 11:21

      Интересно, как можно определить, когда он кончил, 23.55 или 01.10? Это бесполезно запрещать, гораздо умнее требовать, что бы они приходили на тренировки в хорошей физической форме. Когда я работал на заводе, где есть проходная, с меня никто не требовал, чтобы я не пил после 24.00, с меня требовали, чтобы я приходил на работу ТРЕЗВЫЙ.

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