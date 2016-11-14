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    Градиленко: «Клубный патриотизм? Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение о клубном патриотизме в современном футболе.

    «Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм. Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.

    Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский «Спартак». Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером красно-белых, но все же», — заявил Градиленко.

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    14.11.2016 22:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 ноября 2016, 17:15

      К чему эти пустопорожние пересуды?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 ноября 2016, 15:35

      Уподобляться онопки - клеймо на всю жизнь

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 ноября 2016, 14:02

      Я уже предлагал Валеру этому достойному клубу в качестве незаменимого специалиста, тогда и Онопко менять не придётся.Все свои!

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      Рейтинг: +33556

      oyabun 15 ноября 2016, 12:12

      Друзья, да это же будет здорово, если Карпин возглавит ЦСКА! Вы не представляете какой это будет "троянский конь"! Шикарнейший!! Добить уже команду окончательно, чтобы не мучалась.. )))

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > oyabun 15 ноября 2016, 17:05

      вариант заманчивый) но он профессионал)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2016, 12:07

      От ЦСКА предложений возглавить команду Карпину не поступят никогда в
      жизни, даже если он сам будет проситься в ЦСКА.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 ноября 2016, 11:56

      он ясно сказал.в цска ни при каких условиях

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 15 ноября 2016, 10:12

      Градиленко - это кто? фуфел какой-то. Валера не последний человек в нашем футболе! У Валеры будет шанс со Спартаком поработать и надеюсь он не сподобиться Онопычу! Болельщики не простят! )))

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 ноября 2016, 09:33

      Ну, если Онопко отрастил копыта, отчего Валере когда-нибудь... "Все мы профессионалы, это только работа... бла-бла-бла"©

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > momwig_ 15 ноября 2016, 17:20

      Что значит отрастил копыта? Он и был парнокопытным, ага.

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 15 ноября 2016, 09:17

      В принципе он где-то и прав!!!Конечно фанатам это как ножом по яйлам,а с другой стороны так пусть они тогда и обеспечивают его.Пять лет поседит без работы и любой задумается...семью кормить надо?надо!Так что спорные вопросы и у каждого свое мнение,когда прижмет любой пойдет!!!

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      Рейтинг: +6965

      sochi-2013 15 ноября 2016, 08:00

      Было бы интересно.

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