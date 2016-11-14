Набиуллин: «Мечтаю поиграть в Европе. Думаю, мне подошел бы чемпионат Испании»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

— Ты молодой, перспективный футболист. Какие у тебя карьерные приоритеты? Мы не берем «Рубин», понятно, что это родной клуб. Принципиально готов остаться в российском чемпионате или пробиваться в Европу?

— Первая задача — попасть в первую сборную. Для меня очень важно оказаться там. Ну и хотелось бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Я думаю, мне бы больше подошел испанский.

— На понижение зарплаты готов ради шанса играть в той же Испании? Вот, Кокорин, например, или Денисов отказались.

— Мне, если честно, интересно поиграть в Европе. Можно сказать, я с детства мечтал там поиграть. Деньги в этом случае не будут иметь большого значения.