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  • Главный тренер сборной Румынии: «С Черчесовым Россия может добиться многого»

Главный тренер сборной Румынии: «С Черчесовым Россия может добиться многого»

14 ноября 2016, 19:16
9

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум в преддверии товарищеского матча против России подчеркнул, что его команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в игре с Польшей (0:3).

«Все были разочарованы разгромом от Польши. Никто не предполагал, что матч закончится 0:3. Уверен, что мы можем играть лучше, чем несколько дней назад. Мы учимся на ошибках и результаты должны быть продемонстрированы уже в игре с Россией. Это не просто слова, я не просто двигаю губами на пресс-конференции. Я говорю от всего сердца: нам нужно добиваться результата, двигаться вперед и только концентрация во всех матчах позволит нам сыграть на чемпионате мира в России. Я имею в виду и завтрашний матч. Мы критикуем себя сами, это я не просто так говорю.

Я знаю Станислава Черчесова, мы знакомы. Казалось, что Черчесов никогда не закончит карьеру игрока. Но сейчас его команды показывают хорошую игру. Думаю, что это преимущество сборной, что с ней начал работать такой специалист. С ним Россия может добиться многого.

Завтра мы увидим много хороших игроков на поле в составе обеих команд. У нас получится сделать важные выводы. Конечно, для меня удовольствие играть в России, но мы будем бороться за победу. Каждый игрок, который вызван в сборную России — очень сильный. Я не буду выделять кого-от одного. Я еще раз повторю, сильные игроки будут выступать в обеих командах», – заявил Даум.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Румыния Черчесов Станислав Даум Кристоф
Комментарии (9)
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Nerlinger
1479140500
Многого... Могут даже разогнать совсем
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Sergil
1479141522
Она ж уже добилась... Например проиграла Катару =)
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JUVENTINO-666
1479144273
Не страдай херней
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Cosh18
1479144438
Теперь я спокоен!)
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maksspartak
1479145612
да с каждым новым тренером у нас новые возможности )))))
Ответить
UmbroDon
1479148029
Кристоф Даум(н) шутник!
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Semargl18
1479152187
С Черчесовым Россия может добиться многого но не в футболе..
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