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  • Черчесов: «Сборной России нужно находить других Березуцких»

Черчесов: «Сборной России нужно находить других Березуцких»

14 ноября 2016, 17:47
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольной встречи против Румынии подчеркнул, что в настоящее время национальная команда находится в стадии поиска игроков оборонительной линии, способных полноценно заменить Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Есть ли сейчас в команде игроки уровня Игнашевича и Березуцкого? Они тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Он принял решение, сейчас нужно находить других Березуцких. Это та фаза, в которой мы сейчас находимся», – сказал Черчесов.

Напомним, Игнашевич объявил о прекращении выступлений за сборную по завершении чемпионата Европы-2016.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Жентус
1479135329
А кого то по-лучше нельзя найти?? У игроков нашего чемпионата не так много шансов сыграть с топ командами мира, так почему бы товарищеские матчи не назначать со сборными Франции. Испании, Аргентины, Германии, Бразилии?? Почему бы нашим игрокам в товарищеских матчах хотя бы не учиться на таких вот сборных, у них же нету опыта выступления против таких сильных команд. А вы что в чемпионате их на Томи гоняете, что сборная против Катара и Румынии играет, чему она тут научится? Хотите взаимосвязи наладить, прогоняйте их против Германии, 6-0 проиграют, хотя бы свой уровень и ошибки увидят, на чемпионате мира так позорно не сыграют. А вот если они с такими командами 1 раз встретятся, собственно на чемпионате мира, тогда позор нам обеспечен.
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yorgenbarenz
1479136350
Находитесь в стадии поиска?Следовало ожидать такого ответа. Это ни о чём ответ.Никто не ищет игроков.Тупо перебирают в компах защитников вышки и обсуждают их ТТД.Профукали времечко,мутковские бездельники.Будь у нас в руководстве спорта профи типа Тихонова,то они бы рвали и метали в поисках талантов-самородков в глубинке после позора на ЧЕ.Уж он-то,Тихонов,хоть и биатлонист,но понимает,что надо каждую минуту этого сезона использовать для составления новой команды. И тренера назначил бы уже на второй день после Слуцкера.А гражданин Мутко как мог,тянул резину ! Всё лето рядились ! Черчесова дожидались?
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polyshuk23
1479141464
Черчес пополнился,что вместо стариков нужно искать молодежь
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valeh172
1479142850
Они есть просто их никто не замечает
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ASG
1479144476
Новосельцев мог стать одним из них, а нет, он же в зените на денежном мешке сидит во время матчей, но лимит пусть остается, нормально же все.
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343443
1479144824
нужно полностью команду менять
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sergey_86-76
1479145422
Станислав Саламыч, ну так ищите. кто как ни тренер должен этим заниматься, пусть может это и не прямая обязанность тренера, тогда озадачьте этим агентов. Березуцким спасибо за отданные годы сборной, но пора уже замену найти.
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maksspartak
1479145764
да давно пора защиту менять ))) Все таки Березуцкие и Игнашевич уже не показывают тот уровень игры
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T 72
1479151206
Да ладно,чё вдруг менять-то,они ещё лет 20 могут по полю походить
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woyser
1479160219
Нее "Березуцких" не надо искать, надо искать хороших защитников, а "березуцких" у нас в стране хватает.
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