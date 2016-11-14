Черчесов: «Сборной России нужно находить других Березуцких»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольной встречи против Румынии подчеркнул, что в настоящее время национальная команда находится в стадии поиска игроков оборонительной линии, способных полноценно заменить Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

«Есть ли сейчас в команде игроки уровня Игнашевича и Березуцкого? Они тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Он принял решение, сейчас нужно находить других Березуцких. Это та фаза, в которой мы сейчас находимся», – сказал Черчесов.

Напомним, Игнашевич объявил о прекращении выступлений за сборную по завершении чемпионата Европы-2016.