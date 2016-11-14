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    Черчесов: «Сборной России нужно находить других Березуцких»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольной встречи против Румынии подчеркнул, что в настоящее время национальная команда находится в стадии поиска игроков оборонительной линии, способных полноценно заменить Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

    «Есть ли сейчас в команде игроки уровня Игнашевича и Березуцкого? Они тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Он принял решение, сейчас нужно находить других Березуцких. Это та фаза, в которой мы сейчас находимся», – сказал Черчесов.

    Напомним, Игнашевич объявил о прекращении выступлений за сборную по завершении чемпионата Европы-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 17:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 ноября 2016, 00:50

      Нее "Березуцких" не надо искать, надо искать хороших защитников, а "березуцких" у нас в стране хватает.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 14 ноября 2016, 22:20

      Да ладно,чё вдруг менять-то,они ещё лет 20 могут по полю походить

      2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 ноября 2016, 20:49

      да давно пора защиту менять ))) Все таки Березуцкие и Игнашевич уже не показывают тот уровень игры

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 ноября 2016, 20:43

      Станислав Саламыч, ну так ищите.
      кто как ни тренер должен этим заниматься, пусть может это и не прямая обязанность тренера, тогда озадачьте этим агентов.
      Березуцким спасибо за отданные годы сборной, но пора уже замену найти.

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 14 ноября 2016, 20:33

      нужно полностью команду менять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 14 ноября 2016, 20:27

      Новосельцев мог стать одним из них, а нет, он же в зените на денежном мешке сидит во время матчей, но лимит пусть остается, нормально же все.

      4
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      Рейтинг: +50

      valeh172 14 ноября 2016, 20:00

      Они есть просто их никто не замечает

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 ноября 2016, 19:37

      Черчес пополнился,что вместо стариков нужно искать молодежь

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 18:12

      Находитесь в стадии поиска?Следовало ожидать такого ответа. Это ни о чём ответ.Никто не ищет игроков.Тупо перебирают в компах защитников вышки и обсуждают их ТТД.Профукали времечко,мутковские бездельники.Будь у нас в руководстве спорта профи типа Тихонова,то они бы рвали и метали в поисках талантов-самородков в глубинке после позора на ЧЕ.Уж он-то,Тихонов,хоть и биатлонист,но понимает,что надо каждую минуту этого сезона использовать для составления новой команды. И тренера назначил бы уже на второй день после Слуцкера.А гражданин Мутко как мог,тянул резину ! Всё лето рядились ! Черчесова дожидались?

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      Рейтинг: +1126

      richi > yorgenbarenz 14 ноября 2016, 18:45

      Мутко не сам пришел, его назначили.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yorgenbarenz 14 ноября 2016, 18:48

      Будем надеяться, что бездельники рано или поздно сядут реальнее, чем биатлонист Тихонов, ага.

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      Рейтинг: +550

      Жентус 14 ноября 2016, 17:55

      А кого то по-лучше нельзя найти?? У игроков нашего чемпионата не так много шансов сыграть с топ командами мира, так почему бы товарищеские матчи не назначать со сборными Франции. Испании, Аргентины, Германии, Бразилии?? Почему бы нашим игрокам в товарищеских матчах хотя бы не учиться на таких вот сборных, у них же нету опыта выступления против таких сильных команд. А вы что в чемпионате их на Томи гоняете, что сборная против Катара и Румынии играет, чему она тут научится? Хотите взаимосвязи наладить, прогоняйте их против Германии, 6-0 проиграют, хотя бы свой уровень и ошибки увидят, на чемпионате мира так позорно не сыграют. А вот если они с такими командами 1 раз встретятся, собственно на чемпионате мира, тогда позор нам обеспечен.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Жентус 14 ноября 2016, 18:47

      Так то связи всегда со слабыми соперниками наигрывают. Но похоже, нам таких слабых не найти.

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