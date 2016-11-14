Тарханов: «Уралу» повезло, что у него есть манеж, а то негде было бы готовиться»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул: команде повезло с наличием манежа. По причине морозов екатеринбуржцы вынуждены проводить тренировки в закрытом помещении.

«Подготовка идет нормально, хорошо. Мы готовимся в манеже, потому что в Екатеринбурге уже мороз. Нам повезло, что у нас есть манеж, а то нам негде было бы готовиться. Все в рабочем режиме, никаких новостей – все спокойно.

Перенос матча с «Краснодаром»? Честно говоря, не знаю точной причины, почему перенесли, видимо, из-за того, что у них в четверг важная игра, и хотят чуть больше времени на восстановление. Для нас все нормально – какая разница, во сколько играть?» – сказал Тарханов.