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    ЦСКА намерен дополнительно обследовать Миланова

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов подчеркнул, что медицинский штаб красно-синих намерен дополнительно обследовать хавбека Георгия Миланова, получившего повреждение в игре сборной Болгарии против Беларуси (1:0) в четвертом туре группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018.

    Напомним, 24-летнего футболиста пришлось уносить с поля на носилках после столкновения с белорусским защитником Игорем Шитовым. Чуть позже стало известно, что травма Миланова оказалась несерьезной.

    «С его слов и со слов доктора сборной Болгарии, вроде все обошлось. Когда он вернется, мы сами проведем дополнительное обследование. Сможет ли он принять участие в матче с «Арсеналом»? Сам Миланов говорит, что ничего серьезного, но более подробно сможем сказать уже после проведенного нами обследования.

    Доктора сборной связывают травму с переохлаждением. В игровой день в Болгарии резко упала температура воздуха. На фоне перенесенной Георгием инфекции произошло ухудшение самочувствия футболиста прямо на поле. Пока такой ответ мы услышали», – сказал Керимов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Миланов принял участие в 11-ти встречах, отметившись одним голом.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2016 14:24
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