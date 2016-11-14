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    Роббен согласился на замену после консультации с врачом

    Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен рассказал о серьезности травмы, полученной им в ходе матча квалификационного раунда чемпионата мира-2018 с Люксембургом.

    «Сказать, что это серьезная травма, было бы преувеличением. Я рассчитываю на то, что все не так уж плохо. Конечно, мало приятного в том, что мне пришлось покинуть поле. Нужно было отбить контратаку, я сделал рывок и почувствовал небольшой спазм на задней поверхности бедра.

    В перерыве я проконсультировался с врачом. Мы решили, что на второй тайм я не выйду. Я сумел побороть эмоции, ведь изначально хотел продолжить игру, но правильнее было остаться в раздевалке. Ответственность перед клубом есть всегда, поэтому мы приняли наилучшее решение», – сказал Роббен.

    Отборочный матч чемпионата мира-2018 Люксембург – Голландия закончился со счетом 1:3.

    Источник: Goal.com

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    14.11.2016 11:56
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