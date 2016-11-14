Морозы мешают «Амкару» полноценно готовиться к матчу со «Спартаком»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о сложностях, с которыми его команда столкнулась в ходе подготовки к выездному матчу 14-го тура Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 20 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«У них на сегодняшний день сложилась добротная командная игра, ребята объединились внутри коллектива. Шансы добиться положительного результата в Москве у «Амкара» будут лишь при условии хорошей физической подготовки. Рано наступившие пермские морозы не позволяют успешно тренироваться на газоне стадиона «Звезда».

С ЦСКА мы играли на равных благодаря хорошей физической готовности. Без качественных тренировок успешно противостоять лидерам «Амкар» просто не сможет», – заявил Гаджиев.

После 13 туров «Амкар» в турнирной таблице российской Премьер-лиги располагается на шестой строчке. В активе пермяков 21 очко.