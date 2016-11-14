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    Селюк: «Единственное, что поможет сборной России – отмена лимита»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что поможет сборной России выйти из кризиса.

    – Вы лучше обсудите поражение сборной от Катара. Что вообще происходит с российским футболом. Может быть, Траоре тоже виноват в таком результате? Так и озаглавьте мое интервью, напишите. Вы набросились на Кокорина за то, что он не забил пенальти. Да причем здесь пенальти?! Играли-то ужасно! Ну, забил бы он, сыграли бы – 2:2. И что – надо хлопать? Давайте вызовем на товарищеский матч сборную Афганистана, победим их, и все у нас хорошо? Наша сборная с игры не может поразить ворота Катара?! А вы все про Траоре… Опять же не могут доставить мяч в атаку. В стране 140 миллионов живет.

    – Выхода нет?

    – Единственное, что поможет сборной – отмена лимита.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 ноября 2016, 22:03

      Селюк конечно мудноватый тип, но с отменой лимита он прав. Благо сейчас и поля появляются и стадионы, и базы вполне добротные будут. В этом помог нам ЧМ иначе не видать бы столько стадионов ещё десятки лет... Следующий шаг это отмена лимита и развитие детского футбола. Тогда мы увидим совершенно другую ситуацию в нашем футболе.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 18:03

      Отмена лимита - мечта всех агентов, надеюсь, понимаете почему.

      -2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 12:14

      Кокорин,присев на скамейку,станет лучше играть?Надо с зарплатами разобраться.Создать действенную систему оплаты труда футболистам.Чтобы получали за реальные дела на поле. ПОТОЛОК ввести надо!! Подозреваю,многие игроки отстёгивают прямо в кассе долян хозяевам.Короче,порядок надо с деньгами в клубах навести и сделать их финансовую деятельность полностью прозрачной,чтобы боялись ментов,как торговки на базаре.А лимит подождёт немного своей дальнейшей участи.Сборную он уже не спасёт от позора на ЧМ. В нашей стране,где помешались на воровстве,всякие нововведения надо проверять на детекторе лжи.Вот и с лимитом надо вопрошать: А кому это выгодно? Ответ очевидный-агентам и их подельникам.И нечего кивать на Европу.Там другая жизнь и ....прокуратуры. Давай,минусите.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 14 ноября 2016, 12:04

      Баран....так откровенно лоббировать свой бизнес?

      0
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 14 ноября 2016, 10:19

      Не очень давно в итальянском чемпионате случился исторический матч, из 22 в старте ни одного итальянца. И ни че, живут, ни где еще их сборная не обасралась

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 ноября 2016, 09:14

      а как поможет отмена лимита?? обоснуй плять..одни загранцы будут в клубах у нас...но сборная будет на высшем уровне да???)))газзаевский проект добьет футбол росс.

      -2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 ноября 2016, 09:03

      А еще поможет всяким селюкам подзаработать на поставке второсортных легов..

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 14 ноября 2016, 08:05

      Посмотрите на сборную Бельгии. Что ни игрок - звезда. А бельгийский чемпионат хуже российского. Все игроки едут оттуда играть в топ-чемпионаты, потому что дешевые и по зп не наглеют.

      А наше болото - что ни игрок, то калека. Стоимость высокая и по зп большой аппетит. Такие никому не нужны, кроме своего чемпионата и то, из-за наличия паспорта.

      7
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 14 ноября 2016, 05:11

      отмена лимита - только одна из составляющих

      6
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 ноября 2016, 03:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага поможет...помню я. Начало двухтысячных. Матч "торпедо-металлург" - "Шиник" и на поле в составе двух команд - ни одного россиянина. Вообще в сборную вызывать некого будет

      -12
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > АрбузБушь 14 ноября 2016, 07:43

      В Шиннике всегда были россияне иностранцев не так уж и много было

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 14 ноября 2016, 07:44

      Отменят лимит и тогда будет ясно кто что стоит на самом деле и кто заслуживает играть в основе. И если условный Кокорин играет хуже условного африканца то и пусть сидит на лавке. Не умеете играть - не играйте!

      5
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      Рейтинг: +79

      Giletka > turist82 14 ноября 2016, 10:59

      А то прям оттуда россиян вызывали бы сборную. В начале двухтысячных полно русских было в Локо и Спартаке. И сборную набирали оттуда же.

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