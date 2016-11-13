«Манчестер Сити» поспорит с «Ювентусом» за Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вызвал интерес со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Сити». По информации источника, если «канониры» не сумеют договориться с 27-летним чилийцем о продлении контракта, то рассмотрят предложения о трансфере от 50 миллионов фунтов.

Напомним, действующее соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано до лета 2018 года. На данный момент стороны ведут переговоры о его продлении. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 11 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.