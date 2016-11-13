Дзадза не собирается покидать «Вест Хэм» зимой

Форвард «Вест Хэма» Симоне Дзадза не думает о смене клуба в ближайшее трансферное окно.

«Наполи» – отличная команда. Мне уже повезло ранее выступать за «Ювентус», поэтому я горжусь интересом со стороны такого сильного коллектива.

Но сейчас я сосредоточен на футболе и на том, чтобы улучшить свою игру. Я игрок «Вест Хэма». Будет большой неудачей уйти из клуба сейчас», – сказал форвард.

Напомним, что итальянец провел в составе «молотобойцев» семь матчей, но результативными действиями не отметился.