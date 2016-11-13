Перепаденко: «Цель «Марбельи» – подняться в Сегунду»

Технический секретарь «Марбельи» Геннадий Перепаденко рассказал о планах команды на сезон. Отметим, что на данный момент «Марбелья» лидирует в третьем по силе испанском дивизионе.

«Последние три матча проиграли, но все равно держимся в лидерах. Летом провели качественную селекционную работу, усилили состав, и все равно забрались даже выше, чем перед стартом ожидали – прежде всего за счет морально-волевых качеств. Есть задача в течение трех лет подняться в Сегунду. Если получится уже в этом сезоне решить – будет замечательно. Высокими турнирными целями стратегия «Марбельи» не ограничивается. Стараемся растить футболистов, способных со временем принести клубу и экономическую отдачу», — заявил он.