Погребняк: «В свои 35 Аршавин по-прежнему ярко себя проявляет»

Форвард «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о своем бывшем партнере по «Зениту» Андрее Аршавине. В настоящее время экс-полузащитник петербургского клуба защищает цвета «Кайрата». В среду 35-летний футболист продлил соглашение с казахстанским клубом и теперь будет выступать в Алматы до конца 2017 года.

«Всем бы доиграть до его возраста и быть востребованным. Андрей большой профессионал, он способен играть на хорошем уровне и забивать много голов. В общем, он по-прежнему ярко проявляет себя. Молодец, рад за него. Мы редко общаемся, поэтому каких-то деталей его карьеры и жизни в Алма-Ате я не знаю, общался по этому поводу больше с другим игроком «Кайрата» и «Зенита» – Толей Тимощуком. Ему очень там все нравится. Инфраструктура клуба, город, болельщики, кухня, люди. Словом, сплошной позитив. Им там комфортно, это точно.

Достаточно посмотреть игры Анатолия и Андрея, чтобы это понять. Посмотрите, какие голы Аршавин забивает за «Кайрат». Говорить о том, что Казахстан – это невысокий уровень, в корне неверно. Команда играет в еврокубках, хочет расти. Клуб и ребята не сбавляют темпа, играют на все сто процентов. Это очень важно – такое отношение, результаты», – сказал Погребняк.