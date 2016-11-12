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    Старший тренер «Арсенала» находится на стажировке в «Краснодаре»

    Старший тренер тульского «Арсенала» Андрей Козлов в настоящее время находится на стажировке в «Краснодаре». Напомним, специалист временно возглавлял «оружейников» после увольнения Сергея Павлова.

    «Старший тренер «Арсенала» Андрей Козлов в эти дни перенимает передовой опыт в ФК «Краснодар». Андрей Васильевич знакомится с организацией тренировочного процесса в одном из ведущих клубов РФПЛ. Стажировка в Краснодаре проходит в рамках учебы в академии тренерского мастерства. Будущим летом Андрею Козлову предстоит сдача экзаменов на категорию PRO», – сообщается на официальном сайте «Арсенала».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    12.11.2016 15:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 13 ноября 2016, 12:21

      Удивили!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 12 ноября 2016, 23:45

      Зачем тренеру другого клуба рассказывать, как тренеруется Краснодар? Странная благотворительность.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 12 ноября 2016, 17:52

      вы хоть пишите какого АРСЕНАЛА)))

      -2
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > gosproektikabinet 18 ноября 2016, 13:02

      вообще никакой)

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