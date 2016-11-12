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    Андрей Козлов

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Козлов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 сентября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА 16 0 14 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2012 Биолог-Новокубанск 4 : 0 СКА
    09.08.2012 Машук-КМВ 2 : 0 СКА
    16.10.2012 СКА 2 : 6 Астрахань
    21.10.2012 Анжи-2 5 : 0 СКА
    26.10.2012 СКА 0 : 0 Биолог-Новокубанск
    07.11.2012 СКА 0 : 1 Машук-КМВ
    21.04.2013 Дружба 3 : 0 СКА
    31.05.2013 Астрахань 3 : 0 СКА
    05.06.2013 СКА 0 : 3 Алания
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