Андрей Козлов - статистика
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Козлов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 сентября 1973
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Козлов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 сентября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА
|16
|0
|14
|2
|Дата
|Матч
|26.07.2012
|Биолог-Новокубанск
|4 : 0
|СКА
|09.08.2012
|Машук-КМВ
|2 : 0
|СКА
|16.10.2012
|СКА
|2 : 6
|Астрахань
|21.10.2012
|Анжи-2
|5 : 0
|СКА
|26.10.2012
|СКА
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|07.11.2012
|СКА
|0 : 1
|Машук-КМВ
|21.04.2013
|Дружба
|3 : 0
|СКА
|31.05.2013
|Астрахань
|3 : 0
|СКА
|05.06.2013
|СКА
|0 : 3
|Алания