Старший тренер «Арсенала» находится на стажировке в «Краснодаре»

Старший тренер тульского «Арсенала» Андрей Козлов в настоящее время находится на стажировке в «Краснодаре». Напомним, специалист временно возглавлял «оружейников» после увольнения Сергея Павлова.

«Старший тренер «Арсенала» Андрей Козлов в эти дни перенимает передовой опыт в ФК «Краснодар». Андрей Васильевич знакомится с организацией тренировочного процесса в одном из ведущих клубов РФПЛ. Стажировка в Краснодаре проходит в рамках учебы в академии тренерского мастерства. Будущим летом Андрею Козлову предстоит сдача экзаменов на категорию PRO», – сообщается на официальном сайте «Арсенала».